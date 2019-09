Hoffenheim a surpris le Real Madrid (4-2) mercredi, en quarts de finale de Youth League.

Chelsea n'est pas passé loin non plus de la déconvenue face au Dinamo Zagreb, puisque les Londoniens étaient menés 2-0 à un quart d'heure de la fin. Revenus in extremis à 2-2, ils se sont finalement qualifiés aux tirs au but (4-2).

Hoffenheim-Porto et le choc Barça-Chelsea seront donc les affiches des demi-finales, à la fin du mois pour le Final Four à Nyon.