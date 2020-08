Youth League : le Real Madrid de Raul sacré

Panathinaikos

Le Real Madrid a remporté l'UEFA Youth League pour la première fois

Florentino Pérez félicite le travail de l'équipe

"Je me suis bien amusé. Cela demande beaucoup d'efforts et de sacrifices. Ces gars qui sont très jeunes ont disputé quatre matchs en neuf jours et peu importe leur force et leur jeunesse, ça se voit. Nous sommes ravis d'être ici à Nyon pour célébrer notre première Youth League"

C'est pour souligner quelque chose sur lequel nous travaillons, comme la cantera.

Pour nous, c'est très important.

Nous avons déjà vu que de nombreux footballeurs jouent dans le monde, beaucoup en Espagne et bien sûr en équipe première.

Cela nous encourage à continuer à mettre l'accent sur quelque chose en quoi nous croyons et avons toujours cru, qui est notre équipe réserve", a-t-il indiqué dans des propos rapportés par le site officiel du club. Raul a lui mis en avant l'équipe : "C'est un moment précieux. C'est pour tous les Madridistes ", a-t-il indiqué.









Le Real Madrid, ces dernières saisons, n'a jamais hésité à donner des responsabilités à ses anciens joueurs. Les exemples de Zinédine Zidane (passé par le Real Madrid Castilla avant de devenir adjoint de Carlo Ancelotti puis coach de l'équipe première), Santiago Solari (qui a entraîné la B), Guti (qui a dirigé les U19) ou Xabi Alonso (ancien entraîneur des U14) sont là pour le prouver. Raúl González, lui aussi, est dans cette catégorie. Entraîneur de la Castilla, le légendaire attaquant est devenu le coach des U19 suite au départ de Dani Poyatos vers leAlors qu'il avait disposé de la Juventus (3-1), l'Inter (3-0) et Salzbourg (2-1),grâce à des réalisations de Pablo Rodriguez, Henrique Jocu (contre son camp) et Miguel Gutierrez.de son histoire.En effet, le club merengue, depuis la création de la compétition il y a sept ans, avait été éliminé en demi-finale en 2014, 2016 et 2017. Présent à Nyon en Suisse pour assister à la rencontre, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, s'est montré très heureux de l'issue de la compétition.