Youth League: Le PSG atomise Galatasaray 

Deux semaines après avoir perdu contre le Real (1-2) pour leur entrée en lice en Youth League, les "Titis" Parisiens ont largement dominé leurs homologues de Galatasaray (1-5) ce mardi après-midi, au Necmi Kadioglu Stadium.

Les hommes de Stéphane Roche, qui a pu compter sur les retours de Kalimuendo, Aouchiche et Kouassi, laissés à disposition par Thomas Tuchel, ont ouvert le score par l’intermédiaire Kalimuendo (28e) justement, avant que Mbe Soh (32e) ne double la mise dans la foulée. Au retour des vestiaires, la match s'est largement animé avec la réalisation d’Aouchiche (46e), le penalty transformé par Baltaci (48e) et un nouveau but francilien inscrit par Kapo (51e). Pembélé (73e) a lui paraphé la nette victoire du PSG.

Au classement, les Parisiens restent derrière le Real Madrid, qui s'est imposé dans le même temps contre Bruges (3-0), mais passent devant les Belges au profit d’une meilleure différence de buts.