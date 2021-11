Youth League : Angers éliminé aux tirs au but

Le tortueux chemin des barrages a pris fin mardi pour Angers, aux Pays-Bas. Et la désillusion est cruelle pour le SCO... Vainqueurs faciles au premier tour du FK Miercurea Ciuc (victoires 2-0 à l'aller en Roumanie, puis 3-0 au retour en France), les Angevins avaient perdu il y a trois semaines leur match aller face à Alkmaar (0-1). Mardi, ils ont vite inversé la situation grâce à Loïs Martins, buteur à la demi-heure de jeu (32eme). Mais ils ont surtout manqué le penalty de la qualification en seconde période (57eme), par le malheureux Noah Ndeke. Même si le but à l'extérieur ne compte plus double, l'avantage aurait évidemment été conséquent pour le SCO, surtout lorsqu'on connaît la suite des événements... Sans prolongation, c'était donc immédiatement la loterie des tirs au but.



Si Loïs Martins ou Ndeke, cette fois, ont transformé leur tentative, ça n'a pas été le cas de Waniss Taïbi. Positionné en deuxième tireur, ce dernier a buté sur le gardien adverse et laisse donc le PSG et Lille comme seuls représentants français en Youth League, cette Ligue des champions des équipes de jeunes. Pour rappel, les Angevins passaient par cette voie en leur qualité de champions de France, tandis qu'une autre compétition est calquée sur le calendrier exact de la Ligue des champions des équipes seniors, dont les premiers de groupe sont ensuite directement envoyés en huitièmes de finale. Les deuxièmes auraient pu affronter Angers, dans un tour de barrages qui fera en fait office de seizièmes de finale, à l'image de ce qui va avoir lieu en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence.