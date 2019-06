Wenger: "Tottenham n'y a pas cru à 100%"

Invité de beIN SPORTS UK pour analyser la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et Tottenham (victoire 2-0 des Reds) samedi soir, Arsène Wenger estime que les Spurs, rivaux de son ancienne équipe d'Arsenal, n'ont pas idéalement joué le coup. "Ce match s'est décidé sur deux coups de pied arrêtés. Je trouve que l'on a vu un Liverpool très, très moyen et qu'il y avait plus à faire dans ce match pour Tottenham. Ils ont manqué d'instinct du tueur. J'ai le sentiment que ça s'est davantage joué sur le côté psychologique qu'au niveau de la qualité intrinsèque. Les Spurs y ont peut être cru, mais pas vraiment à 100%", a expliqué l'Alsacien.