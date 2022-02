Villarreal : Pour Emery, la Juventus Turin postule au titre

Rien n'est fait concernant l'opposition entre Villarreal et la Juventus Turin dans le 8ème de finale de la Ligue des Champions. Mardi soir, les visiteurs ont rapidement ouvert le score grâce au nouvel attaquant à la mode dans le football mondial, Dusan Vlahovic, buteur après 32 secondes pour ses grands débuts dans la reine des compétitions européennes. Toutefois, Daniel Parejo a égalisé pour le sixième de Liga à la 66ème minute, profitant d'une défense de la Vieille Dame totalement désorganisée. L'ancien entraîneur du PSG, Unai Emery, s'est montré plutôt satisfait de la prestation de ses troupes : "Savoir qu'on peut marquer un but à n'importe quel moment, surtout contre des équipes de ce niveau, être capable de se surpasser et de ne pas perdre la motivation quand nous faisons face à des situations qui pouvaient nous faire perdre notre concentration. Cette maturité a été très importante", a-t-il indiqué, n'hésitant pas à considérer les joueurs de la Juve comme "favoris et candidats au titre de cette Ligue des Champions".

Allegri voudrait voir une Juve "qui gagne mais moins jolie"

Massimiliano Allegri, lui, a estimé que le retour, prévu le 16 mars prochain sur la pelouse de l'Allianz Stadium, sera "comme une finale". Au micro de Mediaset, le natif de Livourne a estimé que son équipe ne pouvait pas songer à "venir ici et gagner 3-0" face à une formation de Villarreal qui possède de l'expérience en Europe. 4ème de Serie A, la Juve peine à convaincre depuis l'entame de la saison et, dans le jeu, ne produit pas forcément un football très attrayant. Interrogé sur une possible manière d'améliorer cet aspect, Allegri a répondu d'une façon assez tranchée. "Malheureusement, nous avons essayé d'être un peu trop jolis et puis nous avons perdu notre détermination. Je préférerais voir une Juve qui gagne, mais moins jolie. C'est une question de goût."