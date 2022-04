Le sous-marin jaune a réalisé une performance fantastique à l'Estadio de la Ceramica pour déjouer les pronostics et battre les géants de la Bundesliga. Le but d'Arnaut Danjuma en début de match a mis le club sur la voie d'un résultat historique. Villarreal s'est créé suffisamment d'occasions pour marquer au moins trois ou quatre buts. Ces occasions manquées pourraient revenir hanter le club espagnol au match retour en Bavière, le Bayern ayant remporté son huitième de finale retour (7-1) contre le RB Salzburg, après un match nul (1-1) à l'aller.

Emery vise le dernier carré



Emery était ravi d'avoir obtenu un avantage crucial, mais a admis que c'était loin d'être terminé avant le déplacement à l'Allianz Arena. "Nous essayons de rivaliser et d'atteindre les demi-finales, et nous avons joué un match presque parfait ce soir", a-t-il confié comme le rapporte Marca. Cela aurait été parfait si nous avions pris un avantage plus important, nous n'allons pas nous réjouir d'avoir gagné, car nous aurions pu faire mieux à certains moments."