Villarreal : Emery estime son équipe sur le "bon chemin"

. Mais voilà, il n'y a pas eu de nul entre Manchester United et la formation dirigée par Unai Emery, mercredi soir à Old Trafford lors de la seconde journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions (2-1). La faute à un but décisif inscrit par Cristiano Ronaldo à la 95ème minute en faveur des Red Devils. Alors forcément, en conférence de presse, Unai Emery a tenté de comprendre comment son équipe n'avait pu repartir avec un autre résultat, estimant tout de même que le chemin était bon."Nous étions sur une bonne dynamique et nous avons abordé ce match avec confiance. En Ligue des Champions, il faut faire ses preuves et grandir en tant qu'équipe, ce qui est notre cas.Il faut aussi faire preuve d'efficacité. Sinon certaines erreurs peuvent être fatales. C'est ce qu'il s'est passé aujourd'hui (mercredi, ndlr). Au-delà du fait de féliciter notre adversaire pour sa victoire, il faut commencer par analyser cette partie. Pourquoi avons-nous perdu ? Comment la victoire nous a échappé ? Bien sûr, il y aura du positif à retirer de notre prestation. Je pense que nous sommes sur le bon chemin", a expliqué Unai Emery. Onzième de Liga, Villarreal recevra le Bétis Séville, ce dimanche en Liga afin de tenter de rebondir après ce frustrant revers (18h30).