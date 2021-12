Villarreal - Emery : "Cette victoire renforce le projet du club"

"On retrouve de la cohérence et de la crédibilité dans cette compétition"

n'avait remporté qu'un seul de ses huit matchs à l'extérieur contre des adversaires italiens. En conférence de presse d'après-match, Unai Emery n'a pas masqué son bonheur suite à la prestation des ses joueurs face au quatrième de Serie A. " C'est la troisième fois que Villarreal atteint les huitièmes de finales de la Ligue des Champions et je pense que c'est une fierté au niveau professionnel et pour ce que nous représentons. On a rencontré une équipe régulièrement présente en Europe et qui compte déjà parmi les meilleures et pour nous c'était un challenge de voir jusqu'où on pouvait aller. On retrouve de la cohérence et de la crédibilité dans cette compétition qu'il faut étendre à la Liga", a expliqué le natif de Fontarrabie, considérant que cette victoire "renforce le projet du club".



#UCL | 2-3 ⏱ 90'+5' | ¡𝗔 𝗢𝗖𝗧𝗔𝗩𝗢𝗦!

¡El Submarino vuelve a hacer historia y supera la fase de grupos de la @ChampionsLeague!



Costó sangre, sudor y lágrimas pero el doblete de @Danjuma y el gol de Capoue pone a los amarillos en la siguiente ronda.



¡💛 𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦 💛! pic.twitter.com/6uWj4IboFJ



— Villarreal CF (@VillarrealCF) December 9, 2021

Mal en point en Liga, avec une treizième position au classement,. La formation entraînée par Unai Emery n'avait besoin que d'un match nul afin de se qualifier pour les huitièmes de finales de la reine des compétitions de clubs mais elle a rapidement pris une avance considérable grâce aux réalisations d'Arnaut Danjuma (3ème, 51ème) et Étienne Capoue (42ème), avant de jouer à se faire peur avec les buts Ruslan Malinovskyi (71ème) puis Duvan Zapata (80ème). Au final, en terminant derrière Manchester United dans ce groupe F, le sous-marin jaune sera bien présent, au printemps prochain, parmi les 16 meilleures équipes d'Europe.Une performance d'autant plus remarquable quand on sait qu'avant cette rencontre, selon Opta, VillarrealDu fait de sa seconde place de groupe,. En attendant d'être fixé, il faudra reprendre le chemin de la Liga avec la réception du Rayo Vallecano dimanche alors que l'équipe reste sur deux défaites consécutives sur le plan national, contre le Barça (1-3) et le FC Séville (1-0).