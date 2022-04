Six minutes de présence sur le terrain, trois ballons touchés, un but égalisateur : entré en jeu à la place d'Arnaut Danjuma (84e), Samuel Chukwueze a fait basculer le quart de finale retour de Ligue des Champions en faveur de Villarreal, mardi soir sur la pelouse du Bayern Munich (1-1). Grâce à son gaucher nigérian, le sous-marin jaune retrouve les demi-finales de la C1 seize ans après sa première présence à ce stade de la compétition. Cinquième joueur sorti du banc à marquer pour Villarreal cette saison dans l'épreuve, le Super Eagle a laissé libre cours à sa joie après la rencontre.

Un joker souvent décisif

Utilisé le plus souvent comme joker, Samuel Chukwueze avait déjà frappé fort et vite cette saison en Ligue des Champions : le 20 octobre dernier, sur la pelouse des Young Boys Berne (1-4), le Super Eagle avait marqué trois minutes après son entrée en jeu, scellant la nette victoire de Villarreal dans le temps additionnel. La deuxième réalisation du gaucher est autrement plus importante pour le club espagnol. Impliqué dans 9 buts (6 buts et 3 passes décisives) en 29 apparitions, dont seulement une poignée en tant que titulaire, l'ancien lauréat de la Coupe du monde des moins de 17 ans sait se rendre utile.