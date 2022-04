Villarreal : Capoue prévient ses coéquipiers avant Liverpool

Capoue : « Anfield, c'est un enfer »

« Envie de continuer l'aventure avec Villarreal »

Les demi-finales de la Ligue des Champions débutent mardi avec l’affrontement aller entre Manchester City et le Real Madrid en Angleterre (21 heures). Puis, Liverpool recevra Villarreal, mercredi (21 heures). En quête d’un fabuleux quadruplé cette saison, les Reds seront favoris de la confrontation à Anfield. Un lieu que connait bien le milieu français de Villarreal, Etienne Capoue.Celui qui a débuté à Toulouse a en effet évolué durant huit longues années en Angleterre à Tottenham (2013-2015) et Watford (2015-21) avant de rallier le sous-marin jaune. Alors, avant la demi-finale aller, Capoue prévient ses coéquipiers sur ce qui va s’abattre sur eux. « Anfield, c'est un enfer, relève Capoue dans Corse-Matin. C'est le pire stade que j'ai fait en Angleterre. Que ce soit l'ambiance, leur manière de jouer ... Ils ont cette faculté à se transcender, à te créer des problèmes tout le temps, dans n'importe quelle partie du terrain... Ils ne s'arrêtent jamais, ils te pressent partout, ils veulent toujours marquer, et même quand ils marquent, ils vont continuer, t'assommer. Et ce qu'il y a en face, ils n'en ont rien à faire. Ils ont leur plan, et ils veulent juste te tuer, c'est tout ».Derrière les trois géants européens présents dans le dernier carré, Villarreal fait office de « petit poucet », un qualificatif qui ne gêne pas Etienne Capoue. « On n'est pas favoris ! Regardez les autres équipes... Ici, il y a 50.000 habitants, et eux, leurs stades font 70.000 places... Non, ça ne nous dérange pas. On ne nous manque pas de respect en disant qu'on est le Petit Poucet. C'est juste la vérité », observe le Français qui aimerait bien rester dans le club espagnol qui occupe actuellement la 7eme place en Liga. « Je me sens super bien ici, confie le joueur français de 33 ans. Maintenant, je vais me donner à fond chaque année, et on verra si je peux encore continuer. Moi, j'ai envie de continuer l'aventure avec Villarreal. Mais c'est entre les mains du club ».