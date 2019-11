Valverde (Barça) : « On essaye d’aider Griezmann »

Luis Suarez croit en la réussite de Griezmann

Plus de trois mois se sont écoulés depuis le début de la saison et Antoine Griezmann n’a pas encore vraiment su convaincre avec le FC Barcelone.Sa relation avec Lionel Messi, que les médias espagnols décrivent comme compliquée, aurait aussi entravé son intégration rapide. En somme, des premiers pas poussifs sous la tunique blaugrana et sur lesquels Ernesto Valverde, le coach de l’équipe, a encore été invité à revenir, ce mardi en conférence de presse.Il y a quelques jours, l’entraineur catalan avait affirmé que c’est à Griezmann de faire des efforts et essayer de se faire violence pour s’imposer. Cette fois, il a quelque peu nuancé son discours, en suggérant que les responsabilités sont partagées. « On essaie de l'aider, lors des entraînements et aussi pendant les matches, en lui donnant des conseils qui pourraient l'aider, a-t-il confié avant le match face au Borussia Dortmund, prévu mercredi en Ligue des champions. C'est un grand joueur et il est en train de le prouver ».Griezmann aurait donc le soutien de tout le monde du côté de Nou Camp. Cela confirmerait les propos tenus récemment par Luiz Suarez. L’Uruguayen avait affirmé que son coéquipier français jouit d’une grande estime dans le vestiaire et que ses coéquipiers croient en sa réussite. Dans un entretien au journal Kicker,avec Barcelone : « Antoine fait partie des meilleurs joueurs au monde. S'imposer au Barca et y trouver ses marques avec ce style si particulier requiert du temps et de la patience. J'ai connu exactement la même chose lors de mes premiers mois ici. Il faut simplement rester calme et serein ».