Valence et Chelsea dos à dos au terme d'un match complètement fou

Dans un match très agréable où le cuir a voyagé d'une cage à l'autre pendant pratiquement toute la durée de la rencontre, c'est Valence qui ouvrait la marque 5 minutes avant le repos. L'excellent Rodrigo, aussi remuant qu'à l'aller, tentait un enroulé qui passait au dessus de Jorginho, alors que Soler pouvait reprendre devant Kepa pour le 1-0. L'euphorie fut de très courte durée pour les locaux, puisque Chelsea égalisait une minute plus tard. Pulisic envoyait un centre que la défense des Blues repoussait mal dans l'axe et Kovacic n'avait plus qu'à aligner du gauche une frappe limpide pour égaliser.



Le centre-tir fatal de Wass



Le même Pulisic donnait l'avantage aux visiteurs à la 54e minute en reprenant un centre de Kanté pour une frappe entre les jambes de Cillessen. Chelsea devenait ensuite plus prudent et Frank Lampard, qui avait annoncé avant la rencontre qu'il ne voulait surtout pas perdre, faisait évoluer ses hommes à 5 derrière. Cette attitude pusillanime a desservi les Blues puisqu'à dix minutes du terme et sur un centre-tir tendu et inattendu, depuis son flanc droit, Daniel Wass égalisait pour le club Che. Conspué depuis son entrée en jeu à la pause, Michy Batshuayi a bien failli jouer un mauvais tour à son ancien public, lui dont la frappe contrée du gauche avait nécessité un superbe arrêt de Cillessen pour éviter à Valence de se retrouver mené à nouveau. Le score n'allait plus évoluer malgré 7 minutes de temps additionnel et plusieurs grosses opportunités pour les Ibériques. Pas de club qualifié pour l'instant dans ce groupe H.