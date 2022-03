Upamecano en plein doute avant Bayern-Salzbourg

A l'aller en Autriche, lorsque le Bayern a arraché in extremis un nul 1-1 (Coman, 90e), "Upa" était sur le banc. Il venait de rendre une copie déplorable en championnat, impliqué sur trois des quatre buts de Bochum, le promu qui a mis le "Rekordmeister" K.-O. mi-février (4-2). Son entraîneur Julian Nagelsmann avait préféré ne pas l'exposer davantage. Le jeune technicien connaît bien le défenseur central de 23 ans pour l'avoir fait progresser pendant deux saisons à Leipzig. A ceux qui affirment que le Français ne s'est jamais intégré depuis qu'il est arrivé du RB en août pour 42,5 millions d'euros, Nagelsmann réplique vivement. "Il a déjà fait beaucoup de très bons matches. Mais évidemment il doit s'adapter à ses coéquipiers, et ça vient par l'entraînement. Pendant les matches aller, nous avons eu très peu d'entraînements", argumente l'entraîneur, semblant ainsi admettre que son joueur a encore besoin de se roder: "Il ne faut pas oublier qu'il a manqué la préparation, parce qu'il a été touché par le covid."

Mbappé "muselé"

Mais, ajoute-t-il, Dayot "est un défenseur exceptionnel: il a déjà muselé Kylian Mbappé et également très bien défendu contre Neymar. Il peut être bon contre des joueurs de classe mondiale, il a juste besoin de mettre cette envie dans chaque action défensive". Les meilleures prestations d'Upamecano remontent à son époque à Leipzig. Il avait été énorme en quarts de Ligue des champions 2020 à Lisbonne contre l'Atlético Madrid (2-1), et remarquable de nouveau la saison suivante en phase de groupe contre le Paris SG.

Mais samedi contre Leverkusen (1-1), pour la répétition générale avant la réception de Salzbourg, il s'en est fallu de l'épaisseur d'un poteau pour qu'il ne provoque de nouveau la défaite de son équipe. A 1-1, il a adressé une passe en retrait catastrophique facilement interceptée par l'attaquant du Bayer Amine Adli. Ce dernier a dribblé le gardien et tiré sur le montant, alors que le but était vide. "Evidemment, l'a défendu lundi son coéquipier Thomas Müller, chez les défenseurs la moindre faute saute au yeux et ouvre un débat. C'est vrai qu'il a commis des erreurs ces dernières semaines, et il doit optimiser sa gestion des risques". "Au Bayern, a expliqué Müller, on cherche toujours à s'en sortir balle au pied, mais on n'est pas toujours obligé de dribbler, on peut aussi dégager au loin. En tous cas il a d'énormes qualités et nous allons continuer à le soutenir."

"Corps étranger"

Dietmar Hamann, ancien du Bayern et consultant sur Sky, l'a éreinté samedi. "Une faute comme celle-là une fois dans la saison, on peut accepter, mais là, ça fait six ou sept fois déjà", a-t-il taclé. "En ce moment les gardiens Ulreich ou Neuer doivent préférer jouer derrière un (Niklas) Süle que derrière un Upamecano." Deux semaines plus tôt, il avait subi les foudres de Lothar Matthäus, Ballon d'Or 1990 et désormais consultant redouté: "Il fait l'effet d'un corps étranger dans l'équipe", avait dit l'ex-champion du monde. Le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic est monté au créneau pour le défendre: "C'est un garçon qui a encore besoin d'un peu de temps pour atteindre la classe mondiale", a-t-il dit.

Mardi, si Nagelsmann lui fait confiance contre Salzbourg, le natif d'Evreux aura l'opportunité de se racheter sur la grande scène européenne. Ce serait bienvenu à huit mois de la Coupe du monde au Qatar s'il veut garder sa place en équipe de France. Didier Deschamps l'avait titularisé lors des deux derniers matches, contre le Kazakhstan (8-0) et en Finlande (2-0) en novembre en qualifications pour le Mondial-2022.