Une ancienne star du Barça ne croit plus en rien

Si l'on pensait, des années auparavant, qu'un tel résultat au match aller (1-4) annonçait la fin du suspens et une élimination certaine des Barcelonais, la remontada du 8 mars 2017 (1-6) fait désormais planer le doute d'un possible exploit. Un avis que l'ancienne gloire des Blaugranas, Rivaldo, ne partage en aucun cas. Interrogé par le média espagnol As, le Brésilien ne croit pas que l'exploit puisse se réitérer. "Je ne vois pas Barcelone revenir. Je pense qu'il est impossible pour Barcelone de marquer quatre buts à Paris. Honnêtement, je ne m'attendais pas à une si grande différence entre le PSG et Barcelone, encore moins avec les absences de Neymar ou Di Maria."

La confiance du Barça n'est pas au beau fixe

"C’est évident que les joueurs de Barcelone doivent essayer et peut-être que si vous terminez la première mi-temps 0-2... Je ne sais pas, pour être honnête... C'est très difficile, ajoute le Ballon d'Or 1999. Je ne sais pas si les joueurs du FC Barcelone eux-mêmes croient à une remontada." Les Culés devront s'en remettre à une attaque composée de Messi et Dembélé. Malgré la photo du compte Twitter, Antoine Griezmann, ou le Petit Prince, commencera la rencontre au Parc, depuis le banc de touche.