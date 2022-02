Comme attendu, Mauricio Pochettino fera confiance à une attaque composée de Di Maria, Mbappé et Messi. Trop juste, Neymar débutera la rencontre sur le banc. Au but, le coach argentin a fait confiance à Gianluigi Donnarumma, comme c'est souvent le cas lors des grandes rencontres. Dans l'entrejeu, Danilo Pereira est récompensé de son état de forme et formera un milieu à trois avec Verratti et Paredes.

La compo du PSG

Donnarumma - Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes - Paredes, Verratti, Danilo - Di Maria, Mbappe, Messi.