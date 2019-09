Un doublé de Di Maria en première période (14e, 33e) et un but de Thomas Meunier dans les derniers instants (90e+1) ont permis au PSG de s'imposer. Pour rappel, les Parisiens étaient privés de Kylian Mbappé et Edinson Cavani, blessés, ainsi que de Neymar suspendu. En face, le Real devait faire sans Sergio Ramos suspendu et Marcelo blessé.