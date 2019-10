Un nouveau record pour Ronaldo ?

"Combien de records je détiens ? Je ne sais pas." Interrogé la semaine dernière après avoir inscrit en Ukraine le 700e but de sa carrière, un total qu’il a porté à 701 samedi face à Bologne, Cristiano Ronaldo assurait ne pas savoir le nombre de records qu’il détient, et que ceux-ci venaient "naturellement. Je ne chasse pas les records, ce sont eux qui me chassent. Sans en faire une obsession, ça arrive naturellement."

Et s’il jure ne pas en faire une obsession, ce dont on peut légitimement douter, celui qui détient notamment le record de buts inscrits en Ligue des champions (127) pourrait s’en offrir un nouveau mardi soir, à l’occasion du match de la troisième journée de la phase de poules de la prestigieuse compétition européenne entre la Juventus et le Lokomotiv Moscou.

Car en cas de but face aux Russes, "CR7" deviendrait le premier joueur de l’histoire de la C1 à marquer contre 34 équipes différentes. Un record qu’il détient pour l’instant conjointement avec un autre ancien Madrilène, Raul, qui a également inscrit au moins un but face à 33 formations différentes. Parmi elles, on retrouve quatre clubs français: Auxerre (1 but en 2 matches), Lyon (4 buts en 10 matches), Marseille (4 buts en 2 matches) et le PSG (3 buts en 4 matches).