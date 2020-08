Un joueur du PSG ne croit pas à la « malédiction » du club

Une malédiction sévit-elle au PSG actuellement ? On pourrait effectivement le croire. Après l'entorse de la cheville subie par Kylian Mbappé, incertain pour le choc face à l'Atalanta, Marco Verratti, plaque tournante du club francilien au centre du pré, s'est blessé au mollet à l'entraînement. Le PSG est-il maudit pour autant ? Abdou Diallo n'y croit pas.

"Ça fait partie du foot"

"Maudits ? Non, je ne crois pas en ces choses-là. Ce sont des choses qui arrivent (les blessures, ndlr), ça fait partie du foot. On doit s’adapter, on espère qu’il va revenir le plus vite possible. Si jamais il n’est pas là, on a d’autres joueurs qui vont devoir faire le travail", a glissé Diallo dans un entretien à beIN SPORTS suite au succès en amical face à Sochaux (1-0) acquis mercredi.