Au bord de l'élimination il y a quelques semaines, le PSG peut valider son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, ce mardi soir face à l'Istanbul Basaksehir, au Parc des Princes (21 heures). Vainqueur de façon successive de Leipzig (1-0), puis Manchester United (1-3), le club francilien peut se qualifier pour la suite de la compétition contre un opposant déjà éliminé de toutes les compétitions européennes et dernier de ce groupe H.



Un duo Neymar-Mbappé dans un 3-5-2

Thomas Tuchel a annoncé en conférence de presse son désir de s'imposer, afin que son équipe termine en tête du groupe, étant donné que Manchester United, le PSG et Leipzig ont le même nombre de points (9). Ainsi, l'entraîneur allemand s'appuiera notamment sur un dispositif en 3-5-2 avec les présences de Leandro Paredes, Rafinha et Marco Verratti dans l'entrejeu, et un duo Neymar-Mbappé devant.



La composition du PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Danilo, Kimpembe, Bakker - Verratti, Paredes, Rafinha - Mbappé, Neymar.



La composition de Basaksehir : Günok - Rafael, Ponck, Topal, Kaldirim - Kahveci, Özcan, Türüç - Gulbrandsen, Crivelli, Tekdemir.