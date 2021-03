Un déplacement à Dortmund particulier pour Rakitic

Si Ivan Rakitic a passé l'essentiel de sa carrière en Espagne, c'est en Allemagne qu'il s'est révélé. Après des débuts prometteurs à Bâle, le Croate avait brillé sous les couleurs de Schalke pour sa première expérience au sein d'un des cinq grands championnats européens. Aux côtés de Manuel Neuer, Mesut Özil, Kevin Kuranyi ou Halil Altintop, il a participé à une des dernières périodes dorées du club basé à Gelsenkirchen. Plus qu'un maître à jouer, le vice-champion du monde 2018 était devenu un héros grâce à ses exploits dans les derbys de la Ruhr. Contre le Borussia Dortmund qu'il retrouve ce mardi soir, le milieu de terrain avait définitivement gagné le cœur des supporters des Königsblauen. En Bundesliga, son bilan est de trois victoires pour une défaite face au BVB. Dans ces succès, Ivan Rakitic a souvent eu un rôle primordial : en 2008, pour son premier déplacement au Westfallenstadion, un de ses coups-francs a provoqué un but contre-son-camp de Martin Amedick qui a donné l'avantage à Schalke (2-3). Deux ans plus tard, il a rendu la Veltins-Arena folle de joie avec une frappe enroulée décisive à moins de dix minutes du terme (2-1). Ce mardi, c'est en rééditant ce type de prestations qu'il peut espérer aider Séville à passer l'obstacle allemand après la défaite du match aller (2-3).

Rakitic a vécu une période charnière sous les couleurs de Schalke

C'est pour ces qualités que le natif de Möhlin a été recruté à deux reprises par le club andalou. L'été dernier quand il n'entrait plus dans les plans de Ronald Koeman au Barça mais surtout en janvier 2011 quand il a été acheté pour 2,5 millions d'euros à Schalke. Ivan Rakitic sortait de trois ans et demi de très haute volée en Allemagne. Il y était devenu un milieu de terrain offensif complet capable de faire la différence autant en marquant qu'en faisant marquer ses coéquipiers, sur la scène allemande comme dans les compétitions européennes. Si Bâle l'a formé et que Séville l'a façonné pour le football espagnol, c'est bien en jouant à Schalke de 19 ans à 23 ans qu'Ivan Rakitic est devenu le footballeur qu'il est depuis de nombreuses années. Il y a été responsabilisé pour comptabiliser 16 buts et 29 passes décisives en 135 matchs au moment de son départ. Un bilan qui lui a ouvert les portes d'une carrière couronnée de succès dans le championnat d'Espagne et en Ligue des Champions. Ce mardi, il a une nouvelle occasion de le prouver.