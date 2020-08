Un accrochage Nagelsmann-Simeone à la mi-temps

Leipzig a battu jeudi soir l’Atlético Madrid en quarts de finale de la Ligue des Champions (2-1). Cette rencontre a vu deux coaches à fort caractère s’affronter sur le banc. Et cela ne s’est pas déroulé sans friction. Tout en relativisant l'incident, le technicien allemand a révélé après la partie que cela a chauffé entre eux dans le couloir menant au vestiaire durant la pause.

« Simeone cherche à gagner même lorsqu’il rejoint le vestiaire »

« Simeone m'a félicité après la rencontre, c'était très sincère. Il a dit qu’on a fait un superbe match et que la victoire était méritée pour nous, a commencé par confier le coach de Leipzig. A la mi-temps, nous avons eu une petite dispute, mais ce n'était pas très grave. C'est juste un grand gagnant et qui cherche à gagner lorsqu’il rejoint le vestiaire. Mais ce n’est rien de méchant, je tiens en fait à souligner que je pense que sa personnalité en tant qu'entraîneur est géniale. Alors, tout va bien. »



Simeone aurait-il perdu son sang-froid en voyant l’élimination qui se profiler pour sa formation ? C'est possible. Toujours est-il que « El Cholo » a vécu une soirée compliquée, avec des choix qui n’ont pas été payants et sa formation qui s’est montrée impuissante face à son adversaire du jour. C’est la première fois qu’il se fait sortir de Ligue des Champions par une équipe autre que celle où figure Cristiano Ronaldo. Une première qui a dû le déstabiliser.