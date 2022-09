Même si beaucoup diront que ce n'est pas la priorité, l'instance dirigeante du football européen semble avoir l'intention d'inviter des équipes américaines à jouer contre leur champion continental.

L'UEFA étudie la possibilité d'une participation américaine au nouveau format de la Supercoupe

Comme l'a rapporté The Guardian, des équipes américaines pourraient bientôt affronter les vainqueurs de la Ligue des Champions de l'UEFA dans ce qui semble être une Super Coupe remaniée, envisagée par l'instance européenne du football. En effet, à la suite de ce qui a été qualifié de "discussions de fond", les amateurs de football pourraient bientôt voir un événement d'ouverture de saison à quatre équipes qui remplacerait la traditionnelle Super Coupe de l'UEFA. En ce qui concerne les participants, il y aurait bien sûr les deux équipes habituelles, à savoir les vainqueurs de la Ligue des Champions et de l'Europa League, mais elles seraient désormais rejointes par les vainqueurs de l'Europa Conference League et les vainqueurs de la Major League Soccer.