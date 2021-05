UEFA : Neuf des douze clubs concernés par la Super Ligue sanctionnés

Ce vendredi, l'Union européenne de football a délivré une partie de sa sentence, à l'encontre de neuf des douze clubs à l'origine du projet de Super Ligue. Alors qu'un accord a été trouvé avec ces derniers, il n'en a pas moins été décidé de les sanctionner. Dans un communiqué, l'UEFA a annoncé que les équipes en question seront privées de 5% des revenus qu'elles auraient pu obtenir lors des compétitions européennes, pour une saison.

UEFA has approved reintegration measures for nine clubs involved in the so-called ‘Super League’.

The matter of the other clubs involved in the so-called "Super League" will be referred to UEFA disciplinary bodies.



Full story: ⬇️



L'argent retenu ne sera pas "conservé par l'UEFA, mais sera utilisé pour la jeunesse et le football local à travers l'Europe". Si le communiqué indique enfin que les neuf clubs "ont reconnu leurs erreurs et ont rapidement fait acte de contrition, il n'en est pas de même pour ceux qui font encore partie du soi-disant projet de 'Super Ligue'". Pour le Real Madrid, la Juventus et le FC Barcelone, la clémence ne devrait donc pas être au rendez-vous.

