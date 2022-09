UEFA : L'OM et Nice écopent de matchs à huis-clos

L'Uefa a prononcé un huis clos à l'encontre de l'#OGCNice lors de son prochain match de Conference League à l'#AllianzRiviera, face à Slovacko (13 octobre).

Les Allemands lourdement sanctionnés également

L'UEFA a rendu public ce vendredi sa décision quant aux débordements observés lors de deux matchs européens de clubs français: Marseille et Nice. Opposé à Francfort en Ligue des champions lors de la 2eme journée de la phase de poules le 13 septembre dernier, l'OM avait vécu une triste soirée. Sportivement d'abord à cause du revers concédé face aux Allemands (0-1). Mais également en tribunes, la faute aux débordements aperçus. En raison d'un sursis suspendu telle une épée de Damoclès au-dessus de la tête du club phocéen,en Coupe d'Europe.Par conséquent,. Une punition dont se seraient bien passés les Olympiens, derniers du groupe D. Par ailleurs, lors du 3eme match à domicile de cette campagne contre Tottenham le 1er novembre, le virage Nord sera également fermé. A cause de "l'allumage de feux d'artifice, jet d'objets, utilisation de lasers, troubles de la foule et blocage des passages publics" fait savoir l'instance européenne sur son site.Quant à l'OGC Nice, les évènements encore plus graves qui avaient éclaté dans les tribunes de l'Allianz Riviera avant la rencontre de Ligue Europa Conférence face à Cologne le 8 septembre (1-1) ont logiquement coûté cher au club azuréen. Un match à huis-clos également. Ainsi,, comptant pour la 4eme levée. En outre, les supporters niçois ne seront pas autorisés à se rendre chez ces mêmes Tchèques une semaine plus tôt lors de la 3eme journée.Quant aux adversaires allemands de l'OM et de l'OGCN, ils se sont également fait taper sur les doigts. Francfort a reçu une amende de 45.000 euros et a aussi été invité à contacter l'OM afin d'évaluer les dégâts provoqués par ses fans dans un délai de trente jours. Ces derniers seront en outre privés du prochain déplacement de l'Eintracht, et le prochain match européen à domicile de l'actuel 7eme de Bundesliga sera le théâtre d'une fermeture de tribune d'au moins mille sièges.. Et ses supporters seront privés des deux prochains déplacements de l'équipe sur la scène continentale.