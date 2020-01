Constituée par plus de 2 millions de votes, c'est votre É𝓺𝓾𝓲𝓹𝓮 𝓭𝓮 𝓵'𝓪𝓷𝓷é𝓮 2019 ✨💫🌠

Messi et Ronaldo fidèles aux postes

Mieux vaut tard que jamais. Quatre mois après la FIFA, l’UEFA a présenté ce mercredi son onze idéal de l’année 2019, avec des joueurs évoluant sur le continent. Un onze choisi par les fans., le club champion d’Europe et vainqueur de la Supercoupe d’Europe du Mondial des clubs. Ils sont au nombre de cinq plus précisément, en l’occurrence Alisson, Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk, Andy Robertson et Sadio Mané. La part du lion est donc pour les Reds et cela a de quoi rendre fier Jurgen Klopp, le coach des Merseysiders.Par rapport à l’année écoulée, il y a sept nouveaux rentrants dans ce onze (Alisson, Trent Alexander-Arnold, Matthijs de Ligt, Andy Robertson, Frenkie de Jong, Robert Lewandowski and Sadio Mané)On notera aussi que Lionel Messi est présent dans cet onze type pour la 11e fois. Quoi de plus normal pour celui qui a marqué dernièrement pour la 15e année d’affilée dans cette compétition. Enfin, il est utile de relever que Cristiano Ronaldo, qui a remporté la Ligue des Nations avec son pays, a été lui désigné dans cette équipe idéale pour la 14e fois de rang et il s’agit d’un record.