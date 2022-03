Pour les experts géopolitiques et militaires, la Biélorussie constitue un soutien reconnu de la Russie. Le gouvernement du président Alexandre Loukachenko est notamment accusé d’avoir offert son territoire aux troupes de Moscou pour envahir l’Ukraine. L’UEFA a réagi en conséquence comme ce fut le cas avec le football russe. Les sanctions diffèrent toutefois.



« Le Comité exécutif de l'UEFA s'est réuni aujourd'hui et a décidé que tous les clubs et équipes nationales biélorusses participant aux compétitions de l'UEFA devront jouer leurs matches à domicile sur des sites neutres avec effet immédiat », annonce un communiqué ce jeudi.

La Russie effacée du football mondial



Toutes ces rencontres se dérouleront à huis clos, précise encore l’Union européenne des associations de football. Le 28 février, les instances du football annonçaient que "tous les clubs et équipes nationales russes sont suspendus de la participation aux compétitions de la FIFA et de l'UEFA jusqu'à nouvel ordre."