UEFA : L'équipe type de l'année 2020 dévoilée

Comme chaque année, l'UEFA a proposé aux fans de football d'élire un onze type pour l'année 2020. Offrant un panel de cinquante noms de base, l'instance a ensuite pu laisser le choix aux supporters de former un onze. Ainsi, ce mercredi, on connaît le résultat, après près de six millions de votes.De façon logique étant donné qu'il s'est consacré comme le vainqueur de la dernière Ligue des Champions, en août dernier à Lisbonne face au PSG (1-0),. Manuel Neuer, auteur de plusieurs arrêts décisifs dans la compétition, est dans les buts. Devant lui, se trouvent ses coéquipiers, Joshua Kimmich et Alphonso Davies, en tant que latéraux. L'axe central est composé par un duo Sergio Ramos-Virgil Van Dijk.Thiago Alcantara, régulateur du jeu du Bayern Munich passé depuis à Liverpool, forme un double pivot en compagnie de Kevin De Bruyne, génial maître à jouer du Manchester City de Pep Guardiola. Devant eux, un trio formé par Neymar, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo - placé sur une aile - est en soutien du redoutable Robert Lewandowski, qui avait terminé meilleur buteur de la Ligue des Champions la saison passée avec 15 buts en 10 rencontres disputées. Neymar est donc le seul joueur du PSG présent dans le onze malgré le parcours réalisé par les joueurs de Thomas Tuchel à Lisbonne, et cette défaite contre le club munichois, le 23 août dernier (1-0).: Neuer - Kimmich, Ramos, Van Dijk, Davies - Alcantara, De Bruyne - Neymar, Messi, Ronaldo - Lewandowski.