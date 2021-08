UEFA : Jorginho élu joueur de l'année

⚽ 🏅 𝗧𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟬/𝟮𝟭 𝗨𝗘𝗙𝗔 𝗠𝗲𝗻'𝘀 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 𝗶𝘀… 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗶𝗻𝗵𝗼!

A #UCL and #EURO2020 champion – what a year for the Chelsea man.



Congratulations, Jorginho! #UEFAawards pic.twitter.com/luVwEagEE8



— UEFA (@UEFA) August 26, 2021

Tuchel sacré entraîneur de l'année, Jorginho triomphe également

Le tirage de la phase de groupes de la Ligue des Champions 2021-2022 a livré son verdict ce jeudi. Suite à ce tirage, l'UEFA a dévoilé quelques récompenses individuelles. Ainsi,. Il était en concurrence avec Thibaut Courtois, le portier du Real Madrid, qui était arrivé jusqu'en demi-finale la saison passée, et Ederson, le gardien de Manchester City, qui a disputé la finale de la compétition, le 29 mai dernier à Porto. Mendy succède à Manuel Neuer. Le titre de défenseur de l'année a été remis à Ruben Dias, élément très important du Manchester City de Pep Guardiola. Le central lusitanien a amené une grande stabilité dans l'axe de l'arrière-garde des Citizens, malgré la défaite en finale face à Chelsea. Dias était en concurrence avec deux joueurs de Chelsea, Cesar Azpilicueta et Antonio Rüdiger.Au niveau du milieu de terrain sacré, c'est N'Golo Kanté qui a triomphé, devant Kevin De Bruyne (Manchester City) et Jorginho (Chelsea). Enfin, concernant le titre d'attaquant de l'année, Erling Haaland (Borussia Dortmund) a devancé Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain). Lors de l'édition 2020-2021, Haaland a terminé meilleur de la Ligue des Champions avec 10 buts inscrits alors que son équipe a été éliminée en quarts de finale par Manchester City. Vainqueur de la compétition à la tête de Chelsea, Thomas Tuchel a été sacré entraîneur de l'année, devant Pep Guardiola, finaliste avec Manchester City, et Roberto Mancini, qui a mené l'Italie au sacre lors du Championnat d'Europe 2020.