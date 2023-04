UEFA : Ceferin veut instaurer un plafond salarial !

L’UEFA pourrait mettre en place une grande réforme. Invité du podcast Men In Blazers, Aleksander Ceferin s’est prononcé en faveur de l’instauration d’un plafond salarial pour les clubs. Il faut dire que l’arrivée de richissimes investisseurs ces dernières années a contribué à l’augmentation des inégalités entre les différentes formations. Par conséquent, le président de l’UEFA estime qu’une limite salariale deviendra inévitable. Cependant, le Slovène veut que ce changement se fasse à l’échelle mondiale, pour que les équipes européennes ne soient pas désavantagées.

« Si cinq clubs gagnent toujours, cela n’a plus de sens »

« Je pense qu'à l'avenir, nous devrons réfléchir sérieusement au plafond salarial. En effet, si les budgets atteignent des sommets, l'équilibre de la concurrence devient problématique. Il ne s'agit pas des propriétaires, mais de la valeur de la compétition, car si cinq clubs gagnent toujours, cela n'a plus de sens. J'ai déjà parlé avec des représentants de la Commission européenne, nous essayons de faire avancer les choses, mais cela doit être un accord collectif entre chaque ligue et l'UEFA, car si nous le faisons et que les autres ligues ne le font pas, cela n'a pas de sens. Je pense que c'est le plus important. Et étonnamment, tout le monde est d'accord. Les grands clubs, les petits clubs, les clubs publics, les milliardaires, les clubs privés, tout le monde est d'accord. »