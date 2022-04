UEFA : Ce que prévoit le nouveau fair-play financier

Une marge de manœuvre plus importante



The #UEFAExCo has approved new Club Licensing and Financial Sustainability Regulations.

Featuring three key pillars of solvency, stability and cost control, new rules will come into force in June 2022.



Full story: ⬇️



— UEFA (@UEFA) April 7, 2022

la solvabilité, la stabilité et la maîtrise des coûts

laisser aux clubs le temps nécessaire pour s'adapter."

C'était attendu depuis le 23 mars dernier, et l'information du New York Times. Désormais, c'est officiel : les nouvelles règles pour son fair-play financier ont été instaurées par le Comité exécutif de l’UEFA, ce jeudi., peut-on lire sur le site officiel de l'instance. Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, a ensuite effectué une déclaration pour justifier ce nouveau look."Le premier règlement financier de l'UEFA, introduit en 2010, a atteint son objectif principal. Il a contribué à remettre en ordre les finances du football européen au bord du gouffre et a révolutionné la gestion des clubs de football européens., a expliqué Ceferin. Puis de préciser que "ces réglementations nous aideront à protéger le jeu et à le préparer à tout choc futur potentiel tout en encourageant les investissements rationnels et en construisant un avenir plus durable pour le jeu."Ce nouveau règlement est construit autour de trois valeurs :. Désormais, les clubs seront autorisés, à terme, à dépenser jusqu’à 70% de leurs revenus. A terme car cela sera progressif :, le temps que les contrats en cours arrivent à échéance. "La plus grande innovation de la nouvelle réglementation sera l'introduction d'une règle de coût de l'équipe pour apporter un meilleur contrôle des coûts en ce qui concerne les salaires des joueurs et les coûts de transfert. Le règlement limite les dépenses sur les salaires, les transferts et les frais d'agent à 70% des revenus du club. Des évaluations seront effectuées en temps opportun et les manquements entraîneront des sanctions financières et des mesures sportives prédéfinies", peut-on lire sur le communiqué officiel. L'UEFA a également précisé que ce nouveau règlement entrera en vigueur en juin 2022 et sera progressivement mis en place sur une durée de trois ans afin de "