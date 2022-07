UEFA : Autorisation des tribunes debout dans les compétitions européennes

Une ambiance un peu plus importante encore pour les matchs européens. Ce mercredi, l'UEFA a annoncé avoir approuvé la demande d'autoriser les tribunes debout pour les compétitions européennes. Ainsi, les clubs européens pourront proposer des places debout en Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence lors de l'exercice 2022-2023 même si cette décision est pour le moment limitée à trois pays : la France, l'Allemagne et l'Angleterre. "Suite à l’approbation de son Comité exécutif, l’UEFA lance le Programme d’observation des places debout 2022/23, qui vise à observer l’utilisation de telles infrastructures lors des matches de compétitions interclubs nationales et internationales. L’objectif est d’évaluer si et dans quelles conditions des tribunes debout peuvent être réintroduites dans les compétitions de l’UEFA en toute sécurité", peut-on notamment lire sur le communiqué officiel de l'instance.

Une décision sera prise au terme de la saison 2022-2023 concernant la poursuite du programme

Alors qu'en Angleterre plusieurs grands clubs comme Manchester City, Manchester United, Liverpool ou encore Chelsea disposent de places debout dans leurs stades depuis janvier dernier, la donne date de 2018 concernant la France. Ce placement debout était interdit avant, consécutivement à une décision prise dans les années 1990. "L’UEFA mandatera des experts indépendants afin que ceux-ci analysent l’utilisation des places debout durant les matches interclubs nationaux et internationaux dans les pays susmentionnés. Ils seront chargés d’évaluer les différentes dynamiques entre les supporters nationaux et internationaux et les implications en matière de sûreté et de sécurité. Au terme de la saison 2022/23, sur la base des rapports qui auront été transmis par les experts mandatés, l’Administration de l’UEFA examinera les conclusions tirées du programme et soumettra les résultats au Comité exécutif de l’UEFA, qui décidera si le programme pourra être poursuivi, voire étendu", précise le communiqué de l'UEFA.