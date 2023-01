UEFA : Aleksander Ceferin seul candidat à sa réélection

Installé depuis 2016 à la tête de l’UEFA, Aleksander Ceferin s’est fait un nom à travers la planète football. Récemment, il s’est fermement opposé au projet de SuperLeague porté par la Juventus Turin, le Real Madrid et le Barça, sortant grandi en tout point de cette bataille, que ce soit médiatiquement ainsi que dans sa position de patron de l’UEFA.

Une victoire qui lui permet d’aborder aujourd’hui plus que sereinement l’élection à venir. En effet, comme le révèle le quotidien l’Équipe, il est tout simplement le seul candidat à sa succession. Le dépôt des candidatures se terminait hier à minuit, et le Slovène est donc l’unique candidat. Le 5 avril à Lisbonne, à moins d’une immense surprise d’ici là, il sera donc élu pour un troisième mandat qui le portera à la tête de l’instance régissant le football européen jusqu'en 2027. Pour rappel, il devra donc gérer l’épineuse nouvelle formule de la Ligue des Champions qui doit débuter en 2024 et qui est déjà très critiquée par les supporters comme par les clubs, qui vont devoir disputer encore plus de rencontres.