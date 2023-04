UEFA : Aleksander Céferin détruit le projet de la Super League !

La Super League est un projet toujours défendu par le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin. Mais alors que les trois clubs espèrent toujours voir la création de cette compétition devenir une réalité, l'UEFA ne décolère pas et Aleksander Céferin, président de l'instance du football européen, l'a encore fait savoir ce mercredi au travers de mots forts. Présent à Lisbonne en vue d'être réélu président de l'UEFA, qui organise son congrès au Portugal, Céferin a allumé le projet de Super League, parlant de honte au sujet des dirigeants qui défendent la création de cette compétition. Il a tenu à remercier Nasser Al-Khelaïfi, président de l'ECA (Association des clubs européens) et il a défendu le football, tant masculin que féminin.

Céferin allume la Super League

"Nous ne devrions jamais oublier à quel point le football est beau, à quel point il dit qui nous sommes. Le football européen est une histoire de succès. C’est une leçon de vie et il n’est pas nécessaire de remonter bien loin pour s’en rendre compte. C’est un football magnifique. Mais n’oublions jamais à quel point ce football est fragile, le paysage de notre sport en Europe a changé. Nous sommes confrontés à une globalisation accélérée. Le football européen est déjà global. Le modèle repose sur le mérite sportif. Il ne s’achète pas, il se gagne chaque saison. Il n’y a pas de place pour les cartels sur notre continent. Le football est un bien commun qui fait partie de notre héritage. Il n’appartient à personne ou plutôt il appartient à tous", a d'abord balancé le président de l'UEFA, très en colère contre la Super League, comme on peut le lire dans des propos retranscrits par RMC Sport.

"Je ne vais pas m’étendre sur le projet funeste porté par trois dirigeants de clubs. Cependant ceux qui sont favorables à ce projet affirment qu’ils veulent sauver le football. Heureusement que la honte n’a jamais tué personne. Mais en réalité personne n’est dupe. Deux visions du monde s’affrontent ici. La course aux profits contre la course aux trophées. Personne ne doit jamais oublier que le football est le sport du peuple. La base du football doit rester les championnats nationaux. Tous les pays ont compris l’enjeu. Le football a plus que jamais aujourd’hui besoin de l’appui de ceux qui aiment le jeu", souffle-t-il, remerciant en revanche Nasser Al-Khelaïfi, président de l'ECA. Alors nous sommes heureux de pouvoir compter sur l’ECA. Je tiens à remercier Nasser Al-Khelaifi pour ce soutien", balance Céferin. Le président du PSG appréciera ces remerciements, alors que les dirigeants défendant la Super League risquent de moyennement apprécier les propos du président de l'UEFA.