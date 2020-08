Le PSG disputera la finale de la Ligue des Champions 2019/2020. Opposé à Leipzig en demi-finale, le champion de France n’a pas manqué à sa tâche et il l’a emporté aisément sur le score de 3 buts à 0. Une vraie démonstration de force. Naturellement, au coup de sifflet final, les vainqueurs se sont dit fiers du travail accompli. Et, surtout, ils ont exprimé leur immense fierté à l’idée d’être de la partie dimanche prochain. Tuchel et ses protégés n'ont désormais plus qu'une marche à franchir.





Thomas Tuchel (entraineur du PSG sur RMC Sport 1) : « C’est incroyable ! Nous sommes ici pour jouer une finale et pour gagner. L'équipe a très bien fait. Elle a montré ses qualités, sa faim et sa détermination. C’était un bon mélange. Et on a mérité de gagner (…) Suis-je détendu maintenant ? J'étais très nerveux oui, et j'ai senti la pression. J'ai des joueurs qui sont habitués avec cette pression et ils l'aiment. Dans le foot, on n'est jamais sûrs. Mais, on a bien défendu. Et c'était très important. On avait le bon état d'esprit (…) Leipzig n'a pas existé ? Notre plan était de garder nos principes du jeu, contrôler les espaces et utiliser la vitesse de Di Maria, Mbappé et Ney. C'est une compétition pour les grands joueurs. On doit les mettre dans le confort. Il ne faut pas trop s'adapter à l'adversaire, il faut montrer notre force. Et l'équipe a montré sa faim, et son souhait de souffrir ensemble (…) Un message pour les fans ? On fait ça ensemble. Le foot pour les spectateurs. Normalement, ils doivent être ici. Mais on sent qu'ils sont avec nous. L'adversaire en finale ? Je vais profiter et regarder ce match demain. Avec mes joueurs et mon staff. On sait que le Bayern est le favori, mais c'est le football (…) Evidemment, que ça sera le plus grand défi de ma carrière dimanche. »

Thiago Silva (défenseur du PSG sur RMC Sport 1) : « Ce n'était pas facile du tout, avec des moments très difficiles. Aujourd'hui, on a mérité d'être là en finale. Je suis très heureux de mon équipe, surtout le comportement qu'on a eu. On a essayé de ne pas encaisser de but, car on sait que devant nous sommes très forts. C'est historique, mais ce n'est pas la fin. Il faut fêter cette qualification, mais aussi se reposer pour dimanche. Je préfère ne pas parler de mon avenir. Cela ne va pas nous aider. Moi, j'ai déjà dit plusieurs fois ce que je voulais faire. Pour l'instant, c'est mon dernier match et j'espère qu'on va le célébrer par un titre. Je suis venu en 2012 pour cet objectif-là. Il faut tout faire pour le gagner, peu importe l'adversaire. On verra demain. Est-ce le meilleur PSG que j'ai connu ? Ce qui est sûr c'est que cette année, on a retrouvé l'équilibre et on est plus compétitifs. Quand quelqu'un qui se blesse, les autres assurent. Comment faire pour gagner ? Continuer avec cette mentalité-là. Il faut bien se préparer. »

Nasser Al-Khelaifi (le président du PSG sur RMC Sport1) : « C’est une soirée historique, la première fois en finale de la LDC. Soirée magnifique. L’équipe a fait un match parfait face à une équipe difficile. Je suis très fier, fier de mes joueurs, fier de mon staff technique. On ne voulait pas rentrer à Paris, on voulait rester à Lisbonne. C’est un rêve. J’espère qu’il va continuer ! On mérite. Ce soir, je ne sais pas quoi dire. C’est une soirée magnifique pour nous ».

Sergio Rico (gardien du PSG sur RMC Sport 1) : « Je suis très content et très heureux d’avoir eu l’opportunité de jouer aujourd’hui, ça récompense le travail au quotidien ; je donne tout à chaque entraînement y compris pour aider Keylor Navas. Je suis fier de tout le travail effectué cette saison ; j’ai travaillé tout l’année pour profiter de ce moment. Il n’y a pas de mot pour décrire ce que je ressens. Tout le monde est heureux, tout le monde le mérite quand on voit le travail effectué cette année. La supériorité du PSG a été totale tant au niveau de la possession que des occasions. Le PSG a été au-dessus de Leipzig. Avec l’intensité qu’on met c’est difficile de nous poser des problèmes. Je ne sais pas comment ça va se passer pour dimanche, o va voir dans quel état est Keylor. Mais je me tiens prêts à jouer. »

Angel Di Maria (attaquant du PSG sur RMC Sport 1 ) : « On est très contents. Il faut dire que l’équipe a fait un grand match. On a marqué l’histoire du club. On est en finale, c’est très important pour nous. On est en finale, c’est très important pour nous. C’est nous qui les avons rendus faible. On a joué à 100%. Au début c’était du 50-50 mais notre entame de match a été bonne. Ça va être dur de dormir ce soir. On voit bien que le championnat de France et celui d’Allemagne sont d’un bon niveau. On n’est plus qu’à un pas de faire l’histoire du club. »