Tuchel (PSG) explique son choix pour Neymar

Le PSG défie ce mardi soir le Real Madrid sur ses terres (à 21h) et il le fait sans sa star brésilienne, Neymar. Du moins, pour l’entame du match. Le Brésilien a été laissé sur le banc des remplaçants pour cette opposition. Un choix fort que Thomas Tuchel, le coach francilien, a assumé. Et il a même jugé bon de le justifier quelques minutes avant le coup d’envoi de la partie. « Il a manqué six semaines, c’est long, a-t-il d’abord rappelé au micro de RMC Sport. Il n’a joué qu’une fois. J’ai pris la décision que je voulais finir le match avec lui. 90 minutes c’est trop. »

Tuchel : "Neymar a dit que ce n'est pas un problème"

À la question ensuite si son joueur vedette a été triste de ne pas commencer, le coach allemand a rétorqué : « Dites-moi un joueur qui n’est pas triste de ne pas jouer. Ça n’existe pas. C’est la même chose avec Neymar et il m’a dit que ce n’est pas un problème. Il a souvent été blessé cette saison, et c’est le moment de rester patient. C’est un match important, mais ce n’est pas le dernier de la saison. »