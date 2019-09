Tuchel: "Mbappé est capable de débuter"

"Cadre, cadre !" A la fin du match entre Bordeaux et le PSG (0-1), samedi après-midi au Matmut Atlantique, Thomas Tuchel a pris Kylian Mbappé à part. Une scène, captée par les caméras de télévision, où on a vu l’entraîneur allemand, tout sourire, évoquer les occasions manquées par le prodige parisien, qui effectuait son retour après un mois d’absence en raison d’une blessure à la cuisse gauche. Et qui a offert à Neymar l’unique but du match quelques minutes après son entrée.

"Il a encore des choses à travailler. Mais aujourd’hui, c’est important qu’il regagne la confiance. Je continue à le pousser et à l’aider, pour qu’il soit dans sa meilleure forme", a poursuivi Tuchel lundi en conférence de presse, à la veille du match à Istanbul face au Galatasaray, pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Un match où le champion du monde "est capable de débuter, mais pas de jouer 90 minutes. On doit voir s’il commence ou s’il finit le match. On doit décider après l’entraînement, on va en parler et décider demain (mardi, ndlr)."

Et malgré son manque de rythme, l’ancien Monégasque, avec les absences de Neymar (suspendu) et Edinson Cavani, trop juste, et l’incertitude concernant Eric Maxim Choupo-Moting et Mauro Icardi, pourrait débuter en pointe. "Ça dépend des espaces et des différents adversaires. A Bordeaux, Neymar a joué en 9, et Angel et Kylian un peu plus haut. Kylian a montré qu’il pouvait jouer à gauche, mais aussi en 9, où il peut être très dangereux. Demain, sans Neymar, Edi, et avec Mauro et Choupo qui sont incertains, on manque d’un 9. Il peut donc jouer à ce poste", a conclu l’ex-entraîneur de Dortmund, qui pourrait aussi opter au coup d’envoi pour un système sans véritable attaquant.