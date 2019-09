Tuchel : "Le Real Madrid est un grand défi"

Thomas, les nombreuses absences, notamment dans votre ligne d’attaque, peuvent-elles vous conduire à adopter une tactique plus attentiste face au Real ?

C’est notre caractère d’être actif. Je ne veux pas qu’on joue trop passif, parce qu’à mon avis le Real a beaucoup "de ballon" (sic), ils sont très forts, très courageux, beaucoup d’expérience dans cette Ligue des champions. Non, je veux qu’on reste actif, toujours agressif pour trouver des solutions. C’est un match très difficile, mais aussi un grand match. C’est aussi un premier match, qui ne décide pas de tout. Je veux qu’on joue avec courage et pour gagner, donner de l’énergie à nos supporters.

Dans quelle mesure Mauro Icardi peut-il déjà être un recours pour votre secteur offensif ?

Pour Mauro, c’est un peu différent, je ne sais pas exactement dans quel état physique il est, et combien de minutes il peut jouer. Peut-être qu'il commencera, ou Choupo-Moting commencera comme attaquant, ou les deux commenceront (sourire). Il manque quelques attaquants, tout le monde le sait, mais on doit trouver des solutions ; j’ai confiance en mes joueurs, et je suis convaincu qu’on aura une équipe forte sur le terrain mercredi.

On imagine que ce premier match face au Real Madrid aura une saveur particulière pour votre nouveau gardien Keylor Navas…

Durant beaucoup de saisons, il a réussi avec cette équipe et, pour moi, c’est la qualité-clé, parce que le poste de gardien est spécial, il doit gérer des erreurs tout seul, ce sont des règles particulières, et pour ça, il faut être très fort mentalement. Alors si tu es gardien pour le Real, c’est un gros plus ; il est avec nous maintenant, avec ses qualités et sa personnalité, il est très calme, toujours avec un sourire, très fort dans le but.

On vous sent serein, malgré les absences qui frappent votre groupe…

Nous sommes calmes. C’est clair qu’on a des joueurs qui manquent (Mbappé, Cavani, Neymar, Draxler, Kherer, Dagba), mais c’est la même chose pour le Real Madrid (Modric, Asensio, Marcelo, Ramos, Nacho, Valverde). C’est vraiment dommage, mais je suis convaincu qu’on aura un bon effectif sur le terrain, capable de poser des problèmes au Real. L’état d’esprit est bon, parce qu’on a gagné cinq de nos six matches, quatre sans encaisser de buts, peut-être pas avec nos meilleures performances, mais avec des indices qui nous disent que ça va s’améliorer, je suis patient. On va donner le meilleur de nous-même.

"Benzema ? On a peur..."

Comment réagissez-vous aux déclarations de Leonardo, selon lequel l’histoire n’est pas terminée avec le Barça ?

Je ne savais pas que Leonardo a dit ça, peut-être c’est une chose entre le club, le management et "Ney". Parce qu’entre moi et "Ney", les choses sont claires, le mercato est fini, il est notre joueur.

Que reste-t-il de votre dernière campagne en Ligue des champions ?

C’est toujours un défi, parce je me souviens qu’on avait joué dans un groupe très compliqué, très fort, avec le Napoli et Liverpool, c’était beaucoup de pression. C’était extraordinaire l’état d’esprit, la performance, la mentalité. Le deuxième match contre Manchester (*), c’est comme ça… Il y a beaucoup de choses à apprendre de cette défaite, c’était ensuite une phase très longue, très dure… Nous n’étions pas satisfaits, mais c’est aussi nécessaire de continuer et d’oublier pour regarder en avant. On a eu beaucoup de changements, on a gagné en personnalité, en expérience, c’est une bonne équipe maintenant… Mercredi, c’est le premier match, mais un match spécial parce que c’est le Real dans cette compétition. C’est un grand, grand défi, mais en même temps une grande occasion pour montrer qu’on est une grande équipe. A mon avis, nous sommes prêts.

Karim Benzema est en ce début de saison l’homme en forme de ce Real…

Mais Karim Benzema, il joue comme n°9 pour le Real depuis 25 ans ou quoi… (sic) Il y a d’autres attaquants, d’autres attaquants, mais qui joue ? Karim Benzema ! On a vu le match contre Levante (doublé de KB9), on a peur… Non, pas peur (sourire), mais il a la classe, c’est vraiment impressionnant et ça montre sa qualité. Il est maintenant un leader, parce qu’il agit dans tous les espaces, pas seulement dans la surface où dans l’axe, mais sur les côtés, en milieu offensif ; il a beaucoup de qualités et c’est très difficile de défendre sur lui. On doit être hyper-attentif, il est très fort avec la tête, ça suffit ? (il interroge son auditoire).

Vos dirigeants vous ont-ils assigné un objectif dans cette compétition cette saison ?

On n’a jamais eu une discussion comme ça. Mon but, pour cette Ligue des champions, c’est qu’on veut gagner mercredi, on peut seulement faire match après match, je ne connais pas d’autre recette dans ce sport. On joue Lyon, dimanche. Cette compétition est hyper-difficile et mercredi, on va voir si nous sommes capables, c’est le seul but d’avoir toute la concentration et toute l’énergie dans ce match. Durant 90 minutes avec nos supporters.

------------------------------

(*) Le PSG, vainqueur de son 8e de finale aller à Old-Trafford (2-0), avait été éliminé à la dernière minute au Parc lors du match retour (1-3).