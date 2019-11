Traoré, il marque mais se fait cambrioler pendant le match

Vivement critiqué depuis le début de saison et d’ailleurs victime de quelques sifflets après son entrée en jeu, Bertrand Traoré a bien eu du mal à célébrer son but inscrit dans les dernières minutes de la rencontre. Un but pourtant synonyme de délivrance. Autant pour lui, qui n’avait pas encore marqué le moindre but cette saison, que pour les Lyonnais, mis sous pression par la réduction du score de Benfica.

A moins que l’international burkinabé ait eu un pressentiment. Car à en croire RMC Sport, l’ancien joueur de l’Ajax a été victime d’un cambriolage durant la rencontre, son domicile ayant été visité par un individu cagoulé, qui est reparti avec plusieurs biens de valeur dérobés dans sa chambre et dans son coffre-fort.L’alarme a certes fonctionné, mais les proches de l’attaquant lyonnais étaient au Groupama Stadium et n’ont pu que constater le méfait à leur arrivée sur place.