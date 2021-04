Tout savoir sur PSG-Manchester City

Le PSG disposera de l'occasion de confirmer son nouveau statut parmi les équipes qui comptent en Europe, lors de la confrontation en demi-finale de Ligue des Champions face à Manchester City. Pour le match aller, prévu mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes (21 heures), Mauricio Pochettino détiendra, comme cela a rarement été le cas cette saison, d'un groupe quasiment complet. Seuls Juan Bernat et Alexandre Letellier ne seront pas là. Sans dévoiler son futur onze de départ, le technicien argentin a reconnu s'attendre à un grand match. "City a des joueurs incroyables qui sont difficiles à contrôler pendant 90 minutes. Mais ce sera pareil pour eux. Ils font une saison incroyable, ce sera difficile, mais nous serons à notre meilleur niveau pour gagner", a expliqué l'entraîneur du PSG en conférence de presse, ce mardi.



Dans le camp d'en face, Pep Guardiola, qui disputera sa première demi-finale de Ligue des Champions depuis 2015-2016 (avec le Bayern Munich, ndlr), n'aura pas d'absents et a prévenu qu'il était impossible de ne pas souffrir contre un opposant d'une telle qualité. " Je connais les armes qu'ils ont. Toute personne qui aime le football, tout le monde connaît les qualités qu'ils ont. Nous n'allons pas nier cela. Mais on est en demi-finale de Ligue des Champions, à quoi s'attend-on? J ouer contre des joueurs moyens? Bien sûr que non", a-t-il notamment assuré, désireux de battre le PSG lors de cette première manche.

Les stats à connaître (avec Opta) :

Paris n’a gagné aucun de ses 3 matches contre Manchester City en compétition européenne (2 nuls, 1 défaite). Il n’y a que face à Arsenal (4), l’AC Milan (4) et la Juventus (8) que le club de la capitale a disputé plus de matches européens sans l’emporter.



Manchester City s’était qualifié lors de la seule précédente confrontation en phase à élimination directe en compétition européenne face à Paris : c’était en quart de finale de Ligue des Champions 2015/16 (3-2 en cumulé) avec un but vainqueur de Kevin De Bruyne lors du match retour à l’Etihad.



Ce sera la 4e présence de Manchester City en demi-finale d’une compétition européenne après la Coupe des vainqueurs de Coupes en 1969/70 et 1970/71 et la Ligue des Champions 2015/16. City n’a réussi à atteindre la finale qu’une seule fois pour son seul trophée européen à ce jour (en Coupe des vainqueurs de Coupes 1970).



Paris est seulement la 3e équipe française à atteindre les demi-finales de C1 lors de 2 saisons consécutives après St Étienne en 1975 et 1976 et Marseille en 1990 et 1991.



Paris a l’occasion de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions 2 saisons de suite. Ce serait la 9e équipe à réaliser cette performance, tandis que seuls l’Atlético de Madrid et Valence ont perdu leurs 2 premières finales dans la compétition.



Manchester City a gagné 9 de ses 10 matches de Ligue des Champions cette saison (1 nul), soit au moins 2 de plus que tout autre demi-finaliste (Chelsea, 7). Aucune équipe anglaise n’a réussi à gagner au moins 10 rencontres de LdC sur une même campagne sous le format actuel (depuis 2003/05), et seul le Real Madrid a remporté au moins 10 matches sur une saison de LdC sans pour autant décrocher le trophée (en 2011/12).



Kevin De Bruyne est impliqué sur 8 buts lors de ses 7 derniers matches à élimination directe en Ligue des Champions (4 buts, 4 passes décisives). Le milieu de Manchester City avait marqué lors des 2 manches face à Paris en quart de finale de LdC en 2015/16.



Seuls 3 joueurs ont trouvé le chemin des filets lors de 3 rencontres d’affilée contre le PSG en LdC : Lionel Messi et Marcus Rashford (3 chacun), et Neymar (4).



Neymar (Paris) a été décisif lors de chacune de ses 3 précédentes rencontres en demi- finale de Ligue des Champions (3 buts, 1 passe décisive). Il est impliqué sur 9 buts en 12 matches contre des clubs anglais en LdC (5 buts, 4 passes décisives).



L’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola est présent en demi-finale de Ligue des Champions pour la 8e fois, le total le plus élevé en compagnie de José Mourinho. Aucun coach espagnol n’a atteint la finale de LdC plus de 2 fois. Ce serait la première finale de Guardiola depuis 2010/11 (victoire 3-1 avec Barcelone contre Manchester United).



Pep Guardiola (Manchester City) n’a battu que 3 autres entraîneurs plus souvent que Mauricio Pochettino (10 victoires, 5 nuls, 3 défaites). L’actuel entraîneur de Paris avait éliminé le City de Guardiola avec Tottenham lors de leur seule précédente confrontation en phase à élimination directe en compétition européenne : en quart de finale de Ligue des Champions 2018/19 (4-4 en cumulé, qualification grâce aux buts à l’extérieur).