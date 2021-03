Tout savoir sur PSG-FC Barcelone

Mercredi soir, le PSG aura une grande opportunité : se qualifier en quarts de finale de la Ligue des Champions, et du même coup, se débarrasser du FC Barcelone et, peut-être, de certains fantômes du passé liés à une certaine "remontada" survenue le 17 mars 2017 sur la pelouse du Camp Nou avec le fameux 6-1 encaissé par le club francilien. Mercredi donc, Neymar ne sera pas sur la pelouse afin de rencontrer ses anciens coéquipiers et Lionel Messi. Le Brésilien, comme l'a confirmé Mauricio Pochettino, doit encore s'entraîner afin de retrouver du rythme suite à sa blessure aux adducteurs. "Il a fait beaucoup d'efforts pour être prêt, pas juste pour ce match. Tout le staff l'a aidé, c'est dommage parce qu'il était très motivé pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs en Ligue des Champions. C'est un moment difficile pour lui, j'espère qu'il reviendra bientôt", a expliqué le coach argentin en conférence de presse.



Le PSG aura un large avantage étant donné sa large victoire obtenue lors du match aller au Camp Nou (1-4), et récupérera Angel Di Maria, absent en Espagne, le 16 février dernier. Gerard Piqué avait repris après un arrêt de trois mois lors de cette rencontre, souffrant face à Kylian Mbappé, auteur d'un triplé, et le défenseur ne sera pas là, au Parc des Princes (genou), au même titre que Ronald Araujo.

Les statistiques à connaître (avec Opta) :

Paris a remporté 2 de ses 3 derniers matchs contre Barcelone en Ligue des Champions (1 défaite), soit autant que lors de ses 8 précédentes rencontres face à cet adversaire dans la compétition (3 nuls, 3 défaites).



Dans l’histoire de la C1, aucune équipe n’est parvenue à se qualifier après avoir perdu le match aller à domicile par au moins 3 buts d’écart lors d’une double confrontation.



Ce sera la 1ère rencontre de Ligue des Champions entre Paris et Barcelone au Parc des Princes depuis le succès 4-0 des Parisiens en février 2017, pour ce qui reste la plus large victoire à domicile du club français en match à élimination directe dans la compétition, mais aussi la plus large défaite à l’extérieur pour le club barcelonais dans ce même genre de match (0-4 aussi contre Liverpool en mai 2019 et face au Bayern Munich en avril 2013).



Barcelone n’a gagné qu’un seul de ses 9 derniers matchs à l’extérieur en phase à élimination directe de Ligue des Champions (3 nuls, 5 défaites), une victoire 1-0 contre Manchester United en avril 2019, ne parvenant pas à trouver la faille lors de 6 de ces rencontres (3 buts au total).



Paris a marqué au moins un but lors de chacun de ses 22 derniers matchs de Ligue des Champions au Parc des Princes (61 buts au total), une série débutée en décembre 2015.



La dernière équipe à ne pas avoir concédé de but sur la pelouse du club parisien dans la compétition est le Real Madrid en octobre 2015 (0-0).



Barcelone n’a toujours pas encaissé le moindre but à l’extérieur en Ligue des Champions cette saison (3 matchs), mais n’a jamais réussi à garder sa cage inviolée lors de ses 4 premiers déplacements sur une même édition de la C1.



Après ses défaites contre la Juventus et Paris lors de ses 2 derniers matches en Ligue des Champions, Barcelone pourrait subir un 3e revers consécutif pour la 1ère fois de son histoire dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.



Si Kylian Mbappé marque au moins un but, l’attaquant de Paris deviendrait le plus jeune joueur à atteindre les 25 buts en Ligue des Champions (22 ans et 80 jours), Lionel Messi étant actuellement le plus jeune joueur à l’avoir fait, à l’âge de 22 ans et 286 jours en avril 2010 contre Arsenal.



L’attaquant parisien Kylian Mbappé a inscrit un triplé sur la pelouse du Camp Nou au match aller, aucun joueur n’a marqué plus de 3 buts contre Barcelone lors d’une même édition de la Ligue des Champions.



Le Barcelonais Lionel Messi n’a perdu que 4 de ses 75 matchs de Ligue des Champions lors desquels il est parvenu à trouver la faille, la moitié d’entre eux étant intervenue contre Paris : une défaite 4-1 lors du match aller et une autre 3-2 au Parc des Princes en septembre 2014.