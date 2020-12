Tout savoir sur Manchester City-Marseille

Afin de possiblement se qualifier pour la Ligue Europa, ce qui arrivera si l'OM parvient à terminer troisième de ce groupe C, le club phocéen affrontera Manchester City afin de conclure la phase de poules de cette Ligue des Champions 2020-2021, mercredi soir en Angleterre (21 heures).



Avec 3 points au compteur, les phocéens peuvent s'attendre à affronter un adversaire qui pourrait aligner une équipe B, étant donné que Manchester City est premier du groupe, et déjà qualifié pour les huitièmes de finale. L'OM, qui reste sur un succès face à l'Olympiakos (2-1), devra se passer de Jordan Amavi, blessé musculairement ainsi que de Radonjic, blessé de longue date.

Les statistiques à connaître (avec Opta) :

Manchester City a remporté 3-0 son unique précédente confrontation contre Marseille en compétition européenne, gagnant en déplacement au Stade Vélodrome cette saison en phase de groupes de Ligue des Champions.



Marseille n’a remporté qu’un seul de ses 12 derniers déplacements chez des équipes anglaises en compétition européenne (4 nuls, 7 défaites), c’était contre Liverpool en Ligue des Champions en octobre 2007.



Depuis l’arrivée de Pep Guardiola sur le banc de Manchester City, le tiers des défaites de son équipe en Ligue des Champions l’a été contre des équipes françaises (3/9) – Manchester City a ainsi perdu 3 de ses 6 matches contre des équipes françaises dans la compétition sous Guardiola (2 victoires, 1 nul).



Manchester City n’a concédé qu’un seul but en Ligue des Champions cette saison (plus bas total avec Chelsea). La dernière équipe à avoir encaissé si peu de buts à l’issue de la phase de groupes est Barcelone en 2017/18 (1), la dernière équipe anglaise étant Manchester United en 2010/11 (1 également).



En cas de victoire contre Marseille, Manchester City comptabilisera 16 points en phase de groupes de Ligue des Champions cette saison, le meilleur total pour une équipe anglaise sur une saison avec Arsenal en 2005/06 (finaliste), Manchester United en 2007/08 (vainqueur) et Tottenhal en 2017/18 (8e de finaliste).



La série de 13 défaites consécutives de Marseille en Ligue des Champions, la plus longue dans l’histoire de la compétition, a pris fin lors de la précédente journée avec une victoire 2-1 contre l’Olympiakos. Marseille n’a plus remporté 2 matches consécutifs dans la compétition depuis 2011/12 (2).



Le gardien de Manchester City Ederson reste sur 4 clean sheets lors de ses 5 matches de Ligue des Champions cette saison (meilleur total avec Edouard Mendy de Chelsea et Agustín Marchesín de Porto). Le dernier portier à avoir gardé sa cage inviolée 5 fois ou plus lors de la phase de groupes de la compétition est Sergio Rico avec Séville en 2016/17, le dernier d’un club anglaise à le faire étant Pepe Reina avec Liverpool en 2005/06.



Dimitri Payet a marqué les 2 buts de Marseille en Ligue des Champions cette saison. Le dernier joueur à avoir inscrit 100% des buts de son équipe lors de la phase de groupes de la compétition avec minimum 3 buts marqués est Barukh Dego pour le Maccabi Tel Aviv en 2004/05 (4/4).



Manchester City a gardé sa cage inviolée lors de ses 4 derniers matches de Ligue des Champions, soit depuis son but concédé contre Porto en octobre. La dernière équipe à avoir réalisé au moins 5 clean sheets consécutifs dans la compétition est la Juventus en 2016/17 (Porto en est aussi à 4 actuellement).



Marseille a perdu chacun de ses 7 derniers déplacements en Ligue des Champions et pourrait, en cas de défaite, enregistrer 8 revers consécutifs loin de ses terres dans l’épreuve pour la première fois.