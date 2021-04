Tout savoir sur Bayern-PSG

Le revers concédé par le PSG en finale de la dernière Ligue des Champions face au Bayern Munich à Lisbonne date d'il y a 7 mois, en août dernier (1-0), et ni Mauricio Pochettino, sans club à l'époque, ni Hansi Flick, qui sera son homologue, ce mercredi soir à Munich, n'ont voulu parler d'une éventuelle revanche. Ce mercredi, ce sera un quart de finale aller de la plus belle compétition européenne, rien de plus. "Pour nous c'est plus un défi de battre une équipe aussi forte, peut-être la meilleure au monde", a expliqué le coach du club de la capitale en conférence de presse. Pendant que Flick a lui abordé ce moment comme une sorte d'étape dans la tête de ses joueurs : "C'est un nouveau match, une nouvelle équipe et un nouvel entraîneur. Tout est différent à Paris. Nous voulons avancer en demi-finale et en finale. Nous devons pour cela être très concentrés. Voilà notre tâche."



Les absents seront nombreux des deux côtés : Robert Lewandowski (étirement ligamentaire au genou droit), Serge Gnabry (positif au Covid-19) et Marc Roca pour le Bayern Munich. Le PSG devra lui trouver des solutions afin d'être compétitif sans les présences de Marco Verratti et Alessandro Florenzi (Covid-19), Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Juan Bernat ; sans oublier la suspension de Leandro Paredes.

Les stats à connaître (avec Opta) :

Ce sera la 10e confrontation en Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Paris (4 victoires du Bayern, 5 de Paris) et seulement la 2e en phase à élimination directe après la finale de la dernière édition (victoire 1-0 du Bayern).



Le Bayern Munich a seulement perdu plus de matches de Ligue des Champions contre le Real Madrid (10) que contre Paris (5) – alors que le PSG a remporté plus de matches face au Bayern (5) que contre tout autre adversaire dans la compétition.



Le Bayern Munich a remporté ses 3 derniers matches à domicile en Ligue des Champions contre Paris, perdant seulement le tout 1er face au club de la capitale française, en novembre 1994 à l’Olympiastadion (1-0 ; but de George Weah).



Paris n’est resté muet qu’une seule fois lors de ses 43 derniers matches en Ligue des Champions (0-1 lors de la finale de la dernière édition). Depuis le début de la saison 2016/17, seul le Bayern Munich (2.8) totalise plus de buts/match que Paris (2.5) dans la compétition.



Le Bayern Munich est invaincu lors de ses 19 derniers matches en Ligue des Champions (18 victoires, 1 nul) et peut devenir seulement la 2e équipe dans l’histoire de la compétition à établir une série d’au moins 20 matches consécutifs d’invincibilité, après Manchester United (25 entre 2007 et 2009).



C’est la 3e fois que Paris affronte le tenant du titre en Ligue des Champions en phase à élimination directe, perdant les 2 rencontres aller/retour lors de ses 2 précédentes confrontations : contre l’AC Milan en demi-finale en 1994/95 et contre le Real Madrid en 8e de finale en 2017/18.



L’entraîneur de Paris Mauricio Pochettino n’a affronté le Bayern Munich qu’une seule fois en Ligue des Champions, c’était avec Tottenham en octobre 2019 (défaite 7-2). Le record de buts encaissés pour les 2 premiers matches d’un entraîneur face à un adversaire dans la compétition est de 12 (Aleksandr Yermakovich contre le Shakhtar Donetsk et Brendan Rodgers contre Paris).



Kylian Mbappé est impliqué dans 35 buts en 33 matches de Ligue des Champions avec Paris (19 buts, 16 assists). Il a marqué 6 buts en 7 matches dans la compétition cette saison, déjà son co-meilleur total sur une seule saison (6 également en 2016/17).



Les 2 joueurs qui ont effectué le plus de dribbles après avoir emmené le ballon sur plus de 5 mètres en Ligue des Champions cette saison sont les attaquants de Paris Neymar et Kylian Mbappé (29 chacun), tandis que Mbappé a tenté le plus de tirs après avoir porté le ballons sur plus de 5 mètres (11).



Forfait pour cette rencontre, l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski a marqué lors de 10 de ses 13 matches de Ligue des Champions sous l’ère Hans-Dieter Flick. Avec 15 buts sur cette période, le Polonais est le joueur à avoir marqué le plus de buts dans la compétition depuis que le manager dirige le Bayern (novembre 2019).