Touché au mollet, Verratti est très incertain pour le match face à l’Atalanta

Et un coup dur de plus pour le PSG ! Privé d’Angel Di Maria à cause d’une suspension et peut-être aussi de Kylian Mbappé, pas encore remis de sa blessure à la cheville, le champion de France risque aussi de composer sans Marco Verratti lors du quart de finale de Ligue des Champions contre l’Atalanta (12 aout). A en croire RMC Sport, sa participation à ce rendez-vous est même totalement écartée en raison d’un gros coup pris au mollet. Une blessure contractée mardi à l’entrainement à la suite d’un choc avec un coéquipier.

Verratti espéré pour une potentielle demie

L’international italien souffrirait d’une lésion au mollet. Ce mercredi, et alors que ses coéquipiers se préparaient pour le match amical contre Sochaux, il a passé des examens complémentaires dans un hôpital de l’ouest parisien. Son forfait pour le match à Bergame pourrait être officialisé dans les prochaines heures. Le staff francilien croise les doigts pour que le « Petit Hibou » soit remis sur pied pour une éventuelle demi-finale de C1. En cas de qualification contre l’équipe italienne, les Parisiens seront de sortie encore le 18 aout prochain.