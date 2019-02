L'UEFA a désigné le défenseur de Tottenham Jan Vertonghen comme étant joueur de la semaine en Ligue des champions à l'issue des quatre premiers huitièmes de finale.

Auteur d'un but et d'une passe décisive, le défenseur international belge a été essentiel dans la large victoire des Spurs face au Borussia Dortmund (3-0).

A goal & an assist at Wembley Stadium... #UCL Player of the Week = Jan Vertonghen pic.twitter.com/RwurTaOKHB