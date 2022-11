Y'aura-t-il des absents de marque dans les rangs de Tottenham face à l'OM mardi soir en Ligue des champions ? On a pu constater sur les images de Hotspur Way qu'Antonio Conte et son équipe d'entraîneurs étaient privés des services de Dejan Kulusevski, Richarlison et Cristian Romero. Si les absences du Suédois et du Brésilien ne représentent guère une grande surprise, celle du défenseur argentin va en revanche inquiéter les fans des Spurs.

Tottenham privé de 3 joueurs

L'influent défenseur central a manqué la victoire 3-2 de samedi à Bournemouth en raison d'une fatigue musculaire. Tottenham doit impérativement éviter la défaite au Stade Vélodrome pour assurer sa qualification pour les huitièmes de finale. L'OM, en revanche, doit absolument l'emporter.