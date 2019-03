Tottenham remercie Lloris et Kane

Il paraît qu’en football, il faut d’abord un bon gardien et un bon avant-centre pour espérer aller loin. Ce n’est pas Tottenham qui dira le contraire, surtout après ce huitième de finale retour de Ligue des champions, où le club londonien s’est appuyé sur deux hommes forts, Hugo Lloris et Harry Kane, pour assurer sa qualification.

Bien sûr, le plus dur avait été fait au match aller, avec ce succès (3-0) plutôt flatteur à Wembley, qui donnait aux Spurs 93% de chances de qualification, si l’on se fie à l’historique des confrontations européennes. Mais il restait encore à la formation de Mauricio Pochettino, dans le dur après une série de trois matches sans victoire en Premier League qui a plombé les espoirs de titres, à rester solide et à résister la pression imposée par le Borussia Dortmund et son fameux "Mur jaune", alors que Lucien Favre avait attaqué ce match retour avec une composition très offensive, avec Götze, Witsel, Reus, Sancho et Guerreiro pour alimenter Alcacer.

Kane tue le suspense

Le doute a été balayé d’un revers de la main par Hugo Lloris, qui a sorti deux parades décisives au plus fort de la poussée des Borussen, en s’opposant d’abord à Julian Weigl (33e) puis à Mario Götze (34e). Il y aura aussi trois arrêts en première période, devant Marco Reus (20e), Jadon Sancho (37e) et Paco Alcacer (44e), pour rassurer sa défense.

Lloris a permis à Tottenham de tenir le 0-0, Harry Kane s’est alors chargé de tuer le suspense. Là où Son Heung-Min avait pêché (31e), l’international anglais n’a pas tremblé pour convertir en but (0-1, 48e) une ouverture d’un Moussa Sissoko en très grande forme. Clinique dans sa finition, pour ce qui restera le seul tir cadré de son équipe, Kane a tué le suspense, et fait très mal à une équipe de Dortmund décidément bien à la peine en 2019. Lloris n’aura que deux autres arrêts à effectuer, histoire de gonfler ses statistiques.

Voilà Tottenham en quarts de finale de la Ligue des champions pour la deuxième fois de son histoire (après 2014), et sans prendre un but sur l'ensemble des deux matches contre l'une des équipes les plus joueuses d'Europe. Cela ne permettra pas à Mauricio Pochettino d’inscrire une ligne à son palmarès (en tout cas pas encore), mais c’est déjà un bel accomplissement.