Tottenham: Pochettino vole au secours de Lloris

Auteur d'une erreur grossière ce week-end lors du succès acquis face à Southampton, Hugo Lloris a reçu immédiatement le soutien de son entraîneur. En marge de la conférence de presse du match de Ligue des champions face au Bayern Munich, Mauricio Pochettino a en effet déclaré: "C'est arrivé mais c'est comme quand un attaquant manque un but ou un penalty. C'est le même genre d'erreur, pour moi, c'est identique. Cela peut nous coûter un but ou nous empêcher d'en marquer un. C'est le football. C'est une erreur mais on va vite l'oublier."