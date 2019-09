Tottenham: Ndombélé et Lucas titulaires, Sissoko sur le blanc

Tottenham débute sa campagne de Ligue des champions par un déplacement sur la pelouse de l’Olypiamkos, mercredi soir (18h55). Mauricio Pochettino, le manager des Spurs, a procédé à cinq changements par rapport au onze aligné face à Crystal Palace (4-0), le week-end dernier en Premier League.

En défense, Davinson Sanchez prend la place de Serge Aurier, tandis que Danny Rose est suppléé par Ben Davies. Au milieu, Tanguy Ndombélé relègue Moussa Sissoko sur le banc. Enfin, Lucas Moura et Dele Alli débutent aux dépens de Son Heung-min et Erik Lamela. Hugo Lloris sera capitaine et Harry Kane seul en pointe.

Le onze de Tottenham: Lloris - Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Davies - Winks, Ndombélé - Eriksen, Lucas, Ali - Kane.