Tottenham-Lloris: "Se donner toutes les chances pour gagner"

Hugo Lloris est un capitaine "très fier". A la veille de la finale de la Ligue des champions, qui opposera Tottenham à Liverpool samedi soir à Madrid, le gardien des Spurs est conscient d'avoir déjà marqué l'histoire de son club mais compte bien tout faire pour aller au bout et se faire une place dans la légende. "On sait que la Ligue des champions est une compétition très difficile, et qu'il faut vraiment se surpasser pour arriver en finale. Il faut du talent, de la réussite, de la discipline tactique, un état d'esprit irréprochable, et c'est ce qui nous a permis d'être dans cette situation et de disputer une finale. Il faut savoir l'apprécier, mais maintenant qu'on y est, il faut se donner toutes les chances pour gagner, il faut y aller avec cet état d'esprit. C'est une fierté d'avoir marqué l'histoire du club", explique le portier londonien sur le site de l’UEFA.